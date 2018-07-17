|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çalışacak 111.000 kişi aranıyor
İşsizlik 23 ay sonra nisanda tek haneye gerilerken, 1 yılda 852 bin kişi iş buldu. Özel sektör halen 111 bin personel arıyor
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 9.6 oldu. İşsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11.4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla yüzde 16.9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.9 puan azalarak yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 47.9 oldu.
İŞKUR'U TAKİP EDİN
Öte yandan özel sektör eleman arayışını da sürdürüyor. İŞKUR'daki açık iş sayısı 111 bini aşıyor. En çok 30 bin 505 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 33 temizlik görevlisi, 3 bin 144 güvenlik görevlisi, 3 bin 425 garson ve 2 bin 108 büro memuru kadrosu doldurulmayı bekliyor.
Bu haber 1,874 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI