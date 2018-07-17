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Panzehir verilen Aref Ghafouri Mısır'da kalıp kız arkadaşıyla tatil yapma kararı aldı

'Yetenek Sizsiniz' programı ile Türkiye'nin tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'ye Mısır'da kobra ısırmasına karşılık panzehir verildi
17 Temmuz 2018 11:40
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Panzehir verilen Aref Ghafouri Mısır'da kalıp kız arkadaşıyla tatil yapma kararı aldı

Sözcü'nün haberine göre; Kritik saatler geçiren ve ölüm tehlikesi atlatan Aref, Mısır'da kız arkadaşıyla birlikte tatil yapmaya karar verdi.

Kobra yılanın ısırmasına karşılık verilen panzehirden sonra Aref Ghafouri'nin, kendisini bekleyen ambulans uçağa; "Gelmişken birkaç gün Mısır'da kalayım" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

ANTALYA Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, illüzyonist Aref Ghafouri'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki eve giden Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el koydu. Doğa koruma ekipleri, kaplanı yediemin olarak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti. Kaplanın burada yapılan muayenesinde ayak tırnaklarının çekildiği belirlendi.
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