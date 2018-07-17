2 yıl süren OHAL'in bilançosu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 2 yıl süren Olağanüstü Hal dönemi sona eriyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın derlediği bilgilere göre, darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125.800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Halen 100.661 soruşturma, 48.390 ise dava bulunuyor. FETÖ'den cezaevlerinde bulunanların sayısı ise 33.308. Ülke genelinde açılan 289 darbe davasından 187'si karara bağlanırken, şu ana kadar 62'si general 2.263 asker darbe suçundan mahkum edildi.

EN FAZLA İHRAÇ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YAŞANDI

5 Temmuz sonrası en fazla ihraç ise jandarma ve emniyet dahil İçişleri Bakanlığı'nda yaşandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli toplam 41.797 kişi ihraç edildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda 34.393, TSK'da 14.633, yargıda 4.836 kişi (hakim-savcı) meslekten çıkarıldı. Bu arada, ihraç edilenlerden yaklaşık 5 bini yayınlanan KHK'larla, 1750'si de OHAL İnceleme Komisyonu'nun kararıyla görevlerine iade edildi.TUTUKLU SAYISI 33.308, 20.770 ŞÜPHELİ FİRARİ

FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan toplam 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu suçlardan halen 100.661 soruşturma dosyası, 48.390 dava dosyası bulunuyor. Bu dosyalar kapsamında 284.488 şüpheli/sanık bulunuyor. 20.770 şüpheli isim ise halen firari. Bu isimlerin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor. Tutuklu sayısı ise 33.308.

Tutukluların mesleklere göre dağılımı şöyle: 705 hakim-savcı, 78 Yargıtay üyesi, 26 Danıştay üyesi, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 51 Mülki İdare Amiri, 6.954 asker, 5.130 emniyet personeli, 6.587 öğretmen, 317 avukat, 398 doktor.

FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan davaların 53.430'u sonuçlandırıldı. Bu davalarda yargılanan 34.792 çeşitli miktarlarda cezalara mahkum edilirken, 12.108 kişi ise beraat etti.

67 GENERALE MAHKUMİYET

289 fiili darbe davasından 187'si sonuçlandı. Bu davalarda 67'si general, 2.363 kişi çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkum edildi. Bu isimlerin 1.550'sine müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yine aynı davalarda, 2 bin 5 kişiye beraat (900'ü er), 607 sanığa da ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Bu davalardan 7'si kesinleşirken, 6 dava Yargıtay aşamasında bulunuyor. Ayrıca ilk derece mahkemesinde sonuçlanan 72 dava Bölge Adliye Mahkemeleri'nde (istinaf) karara bağlanmayı bekliyor.

İlk derece mahkemelerinde halen 102 darbe davası görülüyor. Bu davaların 4.715 sanığı bulunuyor. Darbe yargılamalarında halen 2.174 sanık tutuklu yargılanıyor