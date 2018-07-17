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İstanbul'da HDP binasına baskın: 17 gözaltı

HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen baskında aralarında İlçe Başkanının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı
17 Temmuz 2018 11:52
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İstanbul'da HDP binasına baskın: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenlendi. Doğu illerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatınca gerçekleştirilen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak ve taziye amacıyla toplanılacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine yapılan operasyonda, aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve bina içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasak olan kitap, dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, PKK/KCK terör örgütünün sözde flamalarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı
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