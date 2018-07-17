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Hakkari'de memurlar dahil 39 kişiye sahte rapor operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'da, sağlık raporunda sahtecilik yaparak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 39 şüpheli yakalandı
17 Temmuz 2018 12:03
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Hakkari'de memurlar dahil 39 kişiye sahte rapor operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'da, sağlık raporunda sahtecilik yaptıkları ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle 39 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakkari Devlet Hastanesinde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığı ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takip sonucunda 13 Temmuz'da Hakkari merkezli olmak üzere Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'da eş zamanlı "Beyaz Önlük Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, hastanede çalışan bazı kamu personeli ile sahte rapor kullandıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kamuda çalışan şüphelilerin, sahte raporlar karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte rapor alan şüphelilerin de bu raporları engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV ve MTV indirimi, engelli olarak işe başlama ve askerlik hizmetinden muaf olmak amacıyla kullandıkları öne sürüldü.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek, bilişim sistemine izinsiz girmek, sistemi engellemek bozmak verileri yok etmek veya değiştirmek" suçlarından yürütülen soruşturmada, usulsüz olarak sahte özürlü raporuyla ÖTV ve MTV indiriminden faydalanmak suretiyle alındığı tespit edilen bir araca da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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