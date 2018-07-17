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Sela okuyan imamı darbedenler hakkında soruşturma titizlikle yürütülüyor

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Ergene ilçesinde bir imamın, sela okuduğu için darbedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi
17 Temmuz 2018 12:08
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Sela okuyan imamı darbedenler hakkında soruşturma titizlikle yürütülüyor

Yiğiter, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene ilçesi Esenler Cami imamının camide darbedildiğini jandarma görevlilerine, jandarmanın da nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirmesi üzerine Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Başsavcı Yiğiter, şunları kaydetti:

"Esenler Cami imamı F.A ifadesinde 16 Temmuz 2018 günü saat 00.13'te sela okuduğunu, sela bitiminde daha önceden mahalleden tanıdığı İ.Ö ve B.A'nın camiye geldiklerini, selam vererek hal hatır sorduklarını muhabbet ettiklerini, camiyi kapatıp dışarıya çıkmaları gerektiğini söylemesi üzerine İ.Ö'nün 'Darbe girişiminin nasıl olduğunu bana anlatacaksın öğrenmek istiyorum. Bence bu darbe girişimi değil, planlanmış bir organizasyon olduğunu düşünüyorum' dediğini bunun üzerine kendisinin de 'Çık dışarıya' diyerek İ.Ö'yü dışarı çıkarmak için iteklediğini, İ.Ö'nün 'Çıkmıyorum' demesi üzerine itekleyerek zorla dışarıya çıkarmaya çalıştığını, bu sırada aralarında aralarında itişme olduğunu ve bahçeye çıktıklarını, B.A ve dışarıdan gelen gençlerin araya girerek kendilerini ayırdıklarını, İ.Ö'nün tekrar üzerine gelerek kendisine yumruk attığını, gençlerin İ.Ö'yü alarak camiden uzaklaştırdıklarını belirterek İ.Ö hakkında şikayetçi olmuştur.

F.A'nın Çorlu Devlet Hastanesi'nde aynı gün saat 02.09'da alınan doktor raporunda darp, cebir izine rastlanılmadığı belirtilmiştir. Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kamu görevlisine karşı basit yaralama, suçu ve suçluyu övme' suçlarından dolayı yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İ.Ö mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiştir. Şüphelinin ifadesi sonrasında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilmiş, Çorlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli İ.Ö hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
Anadolu Ajansı
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