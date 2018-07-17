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Mersin'de bina çöktü, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kullanılmayan bir bina çöktü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki 2 katlı kullanılmayan eski bir bina çöktü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler enkazın altında herhangi bir kişinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
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