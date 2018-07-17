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Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Polatlı'dan Konya yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen iki otomobil kaza yaptı. Kazada B.Ö. ve kimliği öğrenilemeyen eşi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanlar, ambulans helikopterle Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı
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