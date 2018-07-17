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YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Alana özgü" tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek
17 Temmuz 2018 12:43
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YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması

YÖK BAŞKANI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Beşinci YÖKDİL Sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir.

Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacaktır.

Beşinci YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Memurlar.Net
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