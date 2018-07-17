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Tatlıses'e Hakim ve avukata iftira'dan tazminat cezası

İSTANBUL Adliyesinde görev yapan hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslana iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu
17 Temmuz 2018 12:42
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Tatlıses'e Hakim ve avukata iftira'dan tazminat cezası

İSTANBUL Adliyesinde görev yapan hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslana iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlısesin de yer aldığı grup arasındaki 2014'te yaşanan tartışmalar mahkemeye taşındı. İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti.

KARARI TWEETLERİYLE ELEŞTİRDİ

İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirdi. Tatlıses MESAMın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslanın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslanın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Tatlıses attığı 3 tweette, Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAMın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti şeklindeki paylaşımda bulundu.

HAKİMDEN İFTİRA DAVASI

Hakim Habibe Aslan, Tatlısese hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakim Habibe Aslan kendisi ve kızı için de 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kararı kendisinin vermediğini belirten Hakim Habibe Aslan kızının da söz konusu dava dosyasında davacı ve MESAM'ı temsil etmediğini belirtti.

401 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Tweetlerin atıldığı tarihte Tatlıses'in 401 bin takipçisi olduğu belirtilen dilekçede, tweetlerin haber sitelerinde kullanılmasıyla milyonlarca kişiye ulaştığı yer aldı. Tatlıses'in kararı verenin Habibe Aslan, MESAM'ın avukatının da Aslı Aslan olup olmadığını araştırmadan itham ettiği anlatıldı.

CEZA ALMADI MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Tatlıses, hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davadan geçtiğimiz yıl beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının önceki gün görülen duruşmasında ise mahkeme kararını açıkladı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada İbrahim Tatlıses'in attığı tweetlerin hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan'ın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme, ünlü türkücüyü tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme İbrahim Tatlıses'in hukukçu anne-kıza 5'er bin TL'den toplam 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Memurlar.Net
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