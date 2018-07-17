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Kaskoya zammın yanında yeni kasko geliyor

Kur oranlarının son dönemde artması araç sahiplerini zora soktu. Sigorta yaptıranların sayısı yüzde 20, kasko yaptıranların sayısı ise yüzde 25 oranında azaldı. Fiyatlar ise ortalama bir araç için 400- 500 TL zamlandı. Bu zamma karşılık olarak yeni bir kasko türü, 'Mini Kasko' ortaya çıktı. Bu kasko kaza hariç doğal afet, yanma, çalınma ve pert durumlarını kapsıyor, pert olmayan kazaları kapsamıyor. Fiyatı ise diğer kasko fiyatlarının 4'te 1'i kadar
17 Temmuz 2018 12:50
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Kaskoya zammın yanında yeni kasko geliyor

Kur oranlarının son dönemde artması araç sahiplerini zora soktu. Sigorta yaptıranların sayısı yüzde 20, kasko yaptıranların sayısı ise yüzde 25 oranında azaldı. Fiyatlar ise ortalama bir araç için 400- 500 TL zamlandı. Bu zamma karşılık olarak yeni bir kasko türü, 'Mini Kasko' ortaya çıktı. Bu kasko kaza hariç doğal afet, yanma, çalınma ve pert durumlarını kapsıyor, pert olmayan kazaları kapsamıyor. Fiyatı ise diğer kasko fiyatlarının 4'te 1'i kadar.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre: Dolar ve euro kurunun artmasıyla birlikte TL'nin değeri azaldı ve yurt dışından ithal edilen yedek parça fiyatları zamlandı. Bu sebeple sigorta ve kasko fiyatları geçen yıla oranla yüzde 20 oranında arttı. Eskiden 2 bin TL'ye kaskosunu yaptıran bir vatandaş şimdi 2400 TL'ye yaptırıyor. Tabi fiyatların zamlanması ile birlikte vatandaşın araçlarını sigortalattırma olanakları da zayıfladı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı'nın aktardığı bilgilere göre araçlarına sigorta yaptıranların sayısı bu yıl yüzde 20 kasko yaptıranların sayısı ise yüzde 25 azaldı.

'BEN KAZA YAPMAM' DİYENLERİN SİGORTASI

Sigorta şirketleri kasko satışlarının düşmesine ilişkin yeni bir kasko türü olan 'Mini Kasko'yu çıkardı. Peki Mini Kasko ne demek? Diğer kaskolardan farkı nedir? Mini Kasko, aracınızın çalınması, yanması, doğal afetten zarar görmesi veya pert olması halinde aracınızın hasarını karşılıyor. Ancak aracınızın ufak tefek kaza yapması durumunda hasarı karşılamıyor. Örneğin: Farınız kırıldı. Bunu vatandaş kendi cebinden karşılamak durumunda kalıyor. (eğer hatalı karşı taraf değilse) Yani 'ben kaza yapmam' diyenlerin çoğu bu kaskoyu tercih ediyor.

BÜTÇESİ AZ OLAN MİNİ KASKOYU TERCİH EDİYOR

Mini Kasko'nun diğer kaskolara göre daha çok tercih edildiğini söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, "Sigorta ve kasko fiyatları yüzde 20 oranında arttı. Dolayısıyla vatandaş bu artışı karşılayamıyor. Sigorta şirketleri de vatandaşa kasko satamıyor. Sigorta şirketleri yeni bir kasko türü üretti. Adı: Mini Kasko. Bu kaskoyu eskiden çok fazla satamazken şimdi inanılmaz bir şekilde artış var. Fiyatı tam kaskoya göre daha uygun ve bütçesi az olan vatandaş da bu kaskoyu tercih ediyor." dedi.

YEDEK PARÇA FİYATLARI YÜZDE YÜZ ZAMLANDI

Otomotiv tedarik sektörü üreticilerini temsil eden TAYSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca sigorta ve kasko fiyatları artışının gayet doğal olduğunu çünkü yedek parça fiyatlarının da yüzde yüz oranında zamlandığını söyledi. Kanca, "Yurt dışından ithal edilen ürünler dolar ve euro kuruna endeksli yüzde yüz oranında zamlandı. İster istemez sigorta şirketleri de bu zammı kasko fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldı." dedi.

SATIŞLAR AZALABİLİR

Bir iki ay sonra yedek parça satışlarının düşeceğini belirten Kanca, "Yedek parça satışları kış sezonunda azalacak. Mini kasko ile birlikte daha da azalabilir. Çünkü eskiden insanlar kaskodan yaptırıyordu. Mini kasko küçük hasarları kapsamıyor. Böyle olunca da vatandaşın kendi cebinden yaptırması zor olacak.

Ayrıca bu Mini Kasko türü Mini teminattan çok farklı çünkü mini teminat ufak kazaları kapsıyor. Mini kasko ise doğal afet, yanma, çalınma ve pert durumlarını kapsıyor.
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