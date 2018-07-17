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Sanayi Bakanı'ndan sanayi verileri açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi verileri hakkında açıklamada bulundu
Bakan Varank'ın açıklamaları:
"Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür."
"Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir."
Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak
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