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17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
17 Temmuz 2018 13:30
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17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

Zonguldak merkezli 'kripto' FETÖ operasyonu: 12 tutuklama Mahremlerin hepsi ankesörcü Tokat'ta mahrem yapı soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi İzmir'de çoğu muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama Eskişehir'de muvazzaf askerler dahil 9 gözaltı Jandarma Okullar Komutanlığı davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Sivas'ta 1 üsteğmen, 6 astsubaya FETÖ gözaltısı İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi Başçavuş Samsun'da yakalandı Karabük'teki FETÖ soruşturmasında bir eski emniyet mensubu daha gözaltına alındı Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 30 askerden 8'i tutuklandı Çorum'da FETÖ operasyonunda 8 kişiden 1'i tutuklandı Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 2 gözaltı FETÖ'nün İzmir avukat sorumlusuna 19 yıl 9 ay hapis TSK'daki kripto yapılanmasına operasyonda gözaltı sayısı 23'e çıktı Malatya'daki 42 askeri personelden 34'ü yakalandı Gülen'in 'sahte emeklilik' davasında tanıklar dinlendi Uşak'ta 5 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı

15 Temmuz'dan unutulmaz kareler
Memurlar.Net
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