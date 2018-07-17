TRT'de büyük değişim başladı

Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK'da Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili maddelerin yer almasıyla birlikte TRT'de hızlı bir değişim süreci için düğmeye basıldı.

TRT'de yaşanacak değişim ile Kurumun günümüz medya ihtiyaçlarını karşılayacak şartlarda güncellenmesi hedefleniyor.

Personel sayısı açısından daralmaya gidecek olan kurum, altyapı ve teknik ihtiyaçlar anlamında da modernize edilecek.

Yoğun mesai yürütülen çalışmaların detayları konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ OLMAYAN İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL HAVUZA GİDECEK

Emeklilik haricinde 3 bin kişilik istihdam fazlası personelin (İFP) tespit edildiği TRT'de; emekliliği gelmiş olan personel emekliliğini talep etmediği takdirde İFP'ye dahil edilecek . Günümüzde artık geçerliliğini yitirmiş bazı birimlerin de yine otomatik olarak İFP'ye dahil edilmesi gündemde. İFP'ye dahil edilecek personel ise Devlet Personel Ofisi havuzuna veya ihtiyaç eksiği olan diğer kamu kurumlarına gönderilecek.

Bu konuda çok titiz bir çalışma yürüten TRT yönetimi istihdam fazlası olarak değerlendirilecek olan personel listelerini güncellemiş durumda.

KADROLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

TRT'de yaşanacak güncellemelerden bazı kadrolar ve kadro isimleri de etkilenecek. Prodüktör ve strateji müşavirliği gibi kadrolar yeni dönemde olmayacak. Bazı kadrolarda ise isim ve iş tanımı değişikliklerine gidilecek. Yine bu kadrolarda bulunan istihdam fazlası personel havuza veya farklı kurumlara gönderilecek.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILIYOR

Alınan bilgiye göre, mevcut durumda 7 bölge müdürlüğü ile hizmet veren TRT'de bölge müdürlükleri de değişimden etkilenecek. Bölge müdürlüklerinin 2 yıl içerisinde kapatılması ya da küçültülmesi planlanıyor.

LOJMANLAR KAPATILIYOR

TRT'nin sağladığı lojman imkanının da dönüşüm süreciyle birlikte son bulacağı konuşulan bir diğer konu. Lojmanların satışından elde edilecek olan gelir, kurumun yatırım süreçlerinde değerlendirilecek.

ATANACAK YÖNETİCİ MAAŞLARI DÜŞEBİLİR

Yeni sürece göre, TRT'de yönetici atamalarında maaşlar aynı kalmayacak, hatta görev alanına göre maaş düşüşleri yaşanabilecek.

TRT'NİN İSTANBUL'A TAŞINMASI GÜNDEMDE

Şu an Ankara merkezli olarak hizmet veren kurumun İstanbul'a taşınması da gündemde olan bir diğer konu. Böylece bütün kanalların ve yardımcı birimlerin tek merkezden yönetilmesi hedefleniyor. Bu sürecin de oldukça hızlı bir şekilde işletileceği öngörülüyor.

TRT KENDİ ŞİRKETLERİNİ KURABİLECEK

Daha önce şirket kurma yetkisi bulunmayan TRT'ye, yeni KHK ile birlikte şirket kurma yetkisi de verildi. Kendi içerisinde birimler kurmak ve sıfırdan süreç yürütmek yerine TRT, ihtiyacı olan hizmetler için, alanında uzman yetkin personeli istihdam edebileceği şirketler kurabilecek, doğrudan ihtiyaç duyduğu şirketlere ortak olabilecek veya satın alabilecek. Bu yetkiyle hedeflenenin, uluslararası rekabet mantığını ve hızını yakalamak hatta aşmak olduğu dile getiriliyor.

DEĞİŞİM OFİSİ KURULUYOR

TRT yeni dönem için ihtiyaç duyduğu bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde işletebilmek için kendi bünyesinde bir değişim ofisi adı altında yeni bir birim kuruyor. Bu ofisin amacı yukarıda detayları verilen süreci hızlandırmak. Değişim ofisinde dinamik ve hızlı hareket eden bir ekibin yer alacağı ve birkaç gün içerisinde çalışmalarına başlayacağı da konuşulanlar arasında.