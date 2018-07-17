1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT'de büyük değişim başladı

Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK'da Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili maddelerin yer almasıyla birlikte TRT'de hızlı bir değişim süreci için düğmeye basıldı
17 Temmuz 2018 12:57
Yazdır
TRT'de büyük değişim başladı

Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK'da Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili maddelerin yer almasıyla birlikte TRT'de hızlı bir değişim süreci için düğmeye basıldı.

TRT'de yaşanacak değişim ile Kurumun günümüz medya ihtiyaçlarını karşılayacak şartlarda güncellenmesi hedefleniyor.

Personel sayısı açısından daralmaya gidecek olan kurum, altyapı ve teknik ihtiyaçlar anlamında da modernize edilecek.

Yoğun mesai yürütülen çalışmaların detayları konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ OLMAYAN İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL HAVUZA GİDECEK

Emeklilik haricinde 3 bin kişilik istihdam fazlası personelin (İFP) tespit edildiği TRT'de; emekliliği gelmiş olan personel emekliliğini talep etmediği takdirde İFP'ye dahil edilecek. Günümüzde artık geçerliliğini yitirmiş bazı birimlerin de yine otomatik olarak İFP'ye dahil edilmesi gündemde. İFP'ye dahil edilecek personel ise Devlet Personel Ofisi havuzuna veya ihtiyaç eksiği olan diğer kamu kurumlarına gönderilecek.

Bu konuda çok titiz bir çalışma yürüten TRT yönetimi istihdam fazlası olarak değerlendirilecek olan personel listelerini güncellemiş durumda.

KADROLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

TRT'de yaşanacak güncellemelerden bazı kadrolar ve kadro isimleri de etkilenecek. Prodüktör ve strateji müşavirliği gibi kadrolar yeni dönemde olmayacak. Bazı kadrolarda ise isim ve tanımı değişikliklerine gidilecek. Yine bu kadrolarda bulunan istihdam fazlası personel havuza veya farklı kurumlara gönderilecek.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILIYOR

Alınan bilgiye göre, mevcut durumda 7 bölge müdürlüğü ile hizmet veren TRT'de bölge müdürlükleri de değişimden etkilenecek. Bölge müdürlüklerinin 2 yıl içerisinde kapatılması ya da küçültülmesi planlanıyor.

LOJMANLAR KAPATILIYOR

TRT'nin sağladığı lojman imkanının da dönüşüm süreciyle birlikte son bulacağı konuşulan bir diğer konu. Lojmanların satışından elde edilecek olan gelir, kurumun yatırım süreçlerinde değerlendirilecek.

ATANACAK YÖNETİCİ MAAŞLARI DÜŞEBİLİR

Yeni sürece göre, TRT'de yönetici atamalarında maaşlar aynı kalmayacak, hatta görev alanına göre maaş düşüşleri yaşanabilecek.

TRT'NİN İSTANBUL'A TAŞINMASI GÜNDEMDE

Şu an Ankara merkezli olarak hizmet veren kurumun İstanbul'a taşınması da gündemde olan bir diğer konu. Böylece bütün kanalların ve yardımcı birimlerin tek merkezden yönetilmesi hedefleniyor. Bu sürecin de oldukça hızlı bir şekilde işletileceği öngörülüyor.

TRT KENDİ ŞİRKETLERİNİ KURABİLECEK

Daha önce şirket kurma yetkisi bulunmayan TRT'ye, yeni KHK ile birlikte şirket kurma yetkisi de verildi. Kendi içerisinde birimler kurmak ve sıfırdan süreç yürütmek yerine TRT, ihtiyacı olan hizmetler için, alanında uzman yetkin personeli istihdam edebileceği şirketler kurabilecek, doğrudan ihtiyaç duyduğu şirketlere ortak olabilecek veya satın alabilecek. Bu yetkiyle hedeflenenin, uluslararası rekabet mantığını ve hızını yakalamak hatta aşmak olduğu dile getiriliyor.

DEĞİŞİM OFİSİ KURULUYOR

TRT yeni dönem için ihtiyaç duyduğu bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde işletebilmek için kendi bünyesinde bir değişim ofisi adı altında yeni bir birim kuruyor. Bu ofisin amacı yukarıda detayları verilen süreci hızlandırmak. Değişim ofisinde dinamik ve hızlı hareket eden bir ekibin yer alacağı ve birkaç gün içerisinde çalışmalarına başlayacağı da konuşulanlar arasında.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 49,517 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YSK, seçim görevli ücretlerini 14 Aralık'a kadar ödeyecek
17 Temmuz 2018 14:50		 Hayvanlara kötü muamele işten çıkarılma sebebi oldu
17 Temmuz 2018 13:09
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
17 Temmuz 2018 12:37		 2 yıl süren OHAL'in bilançosu
17 Temmuz 2018 11:47
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
17 Temmuz 2018 11:20		 POMEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2018 09:46
Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama
17 Temmuz 2018 09:43		 DDK, sendikaları da denetleyebilecek
17 Temmuz 2018 09:15
Belediye şirketlerindeki özel güvenlik hizmeti nasıl olacak?
17 Temmuz 2018 09:02		 OHAL sonrası dönemde gözaltı süreleri
17 Temmuz 2018 08:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soul kitchen 1
eeh yeter be 2
biz ligde öndeyken play-off sistemini getirdiler 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
esenboğa havalimanı 2
iyi niyetin suistimal edilmesi 1
intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 6
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
teyel 1
dikkat çekmek 3
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam