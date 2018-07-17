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FETÖ kitap ve CD'lerini imha eden kadın öğretmene 6 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ'nün kitap ve CD'lerini yakarak imha eden, örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan ve Hakan Şükür ile Enes Kanter gibi isimlerin paylaşımlarını beğenen kadın sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
17 Temmuz 2018 12:59
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FETÖ kitap ve CD'lerini imha eden kadın öğretmene 6 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz kadın sanık Ü.T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında 16 Ağustos 2016'da Kayseri-Malatya karayolunda FETÖ'ye ait kitap ve CD'lerin yakıldığı ve parmak izi incelemesinde Ü.T.'ye ait olduğunun tespit edildiği, örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı ve sosyal medya hesabından Hakan Şükür ile Enes Kanter paylaşımlarını beğendiği tespit edilen sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Erciyes Üniversitesi Matematik bölümü mezunu olduğunu söyleyen Ü.T. "2011-2015 yılları arasında Anafen isimli dershanede çalıştım, örgütsel amaçla yapmadım, iş bulamadığım için orada çalıştım. Maaşım da Bank Asya'ya yattı. O kitaplar ve CD'ler bana ait değil, ben yakmadım. Sosyal medyada da o kişileri takip etmedim, beğeni yapmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ü.T.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

-MAHREM POLİSLERE HAPİS CEZALARI

Aynı mahkemede başka dosyada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde SAY, EA gibi bazı kodlar kullandıkları tespit edildiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklardan R.K., M.Ö. ve C.E.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis, tutuksuz sanık S.M.'ye ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.

İhlas Haber Ajansı
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