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Seferihisar Mandalinası tescillendi
ÜRKPATENT, İzmir Seferihisar'da yetişen satsuma cinsi mandalinaya "Seferihisar Mandalinası" adıyla coğrafi işaret verdi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetişen satsuma cinsi mandalina, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.
Seferihisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yetişen mandalinaya coğrafi işaret verilmesi için 2013 yılında başvuruda bulunuldu.
TÜRKPATENT'in incelemelerinin ardından bölgede yetişen mandalina "Seferihisar Mandalinası" adıyla tescil edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, coğrafi işaretin, Seferihisar, Sığacık, Ürkmez, Doğanbey dahil olmak üzere ilçenin tüm sınırlarını kapsadığını belirtti.
Soyer, "Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası'nın markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının artırılması demek. Dokuz yıldır mandalina üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını artırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık. Artık elimiz çok daha güçlü." ifadelerini kullandı.
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