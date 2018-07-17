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14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi bulundu

Dünyanın en eski ekmek tarifi Ürdün'deki "Siyah Çöl"de ortaya çıktı. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu. Arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin, bu tarihten 5 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu
17 Temmuz 2018 13:54
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14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi bulundu

Buğday ve arpa ununu, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırıp su ilave ederek pişirilen ekmeğin tarifi 14 bin yıl öncesine dayanıyor. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu.

Ancak Ürdün'de, Siyah Çöl'deki arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin, bu tarihten 5 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu. Her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu iki bina keşfeden araştırmacılar, her bir binada yanmış ekmek kırıntılarına rastladı.


Şekil olarak bazlamaya benziyor

Mikroskopla incelenen, 5,7 milimetre uzunluğunda, 4,4 milimetre genişliğinde ve 2,5 milimetre kalınlığındaki ekmek örneklerinde taşlama, eleme ve yoğrulma izleri tespit edildi. Araştırmacılar, şu ana kadar keşfedilen dünyanın en eski ekmeğinin şekil olarak bazlamaya benzediğini belirtti.

Tadı tahıllı ekmeğe benziyor

BBC'nin haberine göre, en eski ekmeği laboratuvarda yeniden üretmeyi deneyen araştırmacılar, ekmeğin tadının günümüzde tüketilen çok tahıllı ekmeğe benzediğini ifade etti.

İngiltere'deki University College London'dan Profesör Dorian Fuller, "Bunun, farklı ürünlerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir yiyecek olarak elimizdeki en eski kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bazlamaları var, ceylan kavurmaları var. Bunlar, o zamanlar yemeklerde kullandıkları şeyler" dedi.
Memurlar.Net
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