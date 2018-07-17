1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da teröristelere yardım eden kişiye 15 yıl hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettiği iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
17 Temmuz 2018 14:01
Yazdır
Adana'da teröristelere yardım eden kişiye 15 yıl hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen teröristlere yardım ettiği iddia edilen şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık N.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık için ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, emniyet güçlerince yakalanan Suriye uyruklu A.N. isimli şahsın üzerinde ele geçirilen cep telefonunun yapılan incelemesinde, şahsın, şüpheli N.B. ile telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

''04.12.2016 tarihinde yakalanan Suriye uyruklu A.N. isimli kişinin üzerinden ele geçirilen ve yazılış itibarıyla PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca gönderildiği aşikar olan not kağıdı ile bu not kağıdını taşıyan A.N. isimli kişiden ele geçirilen cep telefonun imajlarında, yakalandığı tarihte şüpheli N.B. ile irtibat kurduğunu gösterir kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli N.B'nin PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olup, kırsal alandan şehir merkezine gelen teröristlerle irtibatlı olduğu ve bu teröristlere yardım ettiği, bu suretle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği anlaşılmakla, cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

N.B. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu
Anadolu Ajansı
Bu haber 302 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'daki 'ByLock' davasında karar
17 Temmuz 2018 14:21		 İstanbul'da emniyet eski müdürüne FETÖ'den hapis
17 Temmuz 2018 13:58
17 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
17 Temmuz 2018 13:30		 FETÖ kitap ve CD'lerini imha eden kadın öğretmene 6 yıl hapis
17 Temmuz 2018 12:59
Uşak'ta 5 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı
17 Temmuz 2018 12:35		 Malatya'daki 42 askeri personelden 34'ü yakalandı
17 Temmuz 2018 12:18
TSK'daki kripto yapılanmasına operasyonda gözaltı sayısı 23'e çıktı
17 Temmuz 2018 12:07		 İstanbul'da HDP binasına baskın: 17 gözaltı
17 Temmuz 2018 11:52
FETÖ'nün İzmir avukat sorumlusuna 19 yıl 9 ay hapis
17 Temmuz 2018 11:35		 Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 2 gözaltı
17 Temmuz 2018 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
profesör 1
passolig 1
daltonlar 1
Fransa 3
tesel-ya 3
Kemal varol 2
hırvatistan 2
hugo almeida 1
eski arabasını gören kişinin duygulanması 4
Aref Ghafouri 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam