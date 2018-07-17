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FİSKOBİRLİK, kendilerine gelen tüm fındıkları satın alacak
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar fındık alımına ilişkin üreticilere çağrıda bulundu. Bayraktar 50, 100, 150 bin ton... kendilerine gelebilecek tüm fındıkları satın alacaklarını söyledi
Yüz binlerce fındık üreticisini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi.
ÜRETİCİNİN ELİNDEKİ TÜM FINDIĞA TALİP
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar şunları söyledi:
- Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok.
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