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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden kişiye özel kadro ilanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına "İktisat" alanında Öğretim Görevlisi alınması tepkilere yol açtı.
17 Temmuz 2018 14:36
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden kişiye özel kadro ilanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında 09 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İktisat alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydı ile Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının ders müfredatına bakıldığında; İktisat dersi bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle, İktisat yüksek lisans ve doktorası sahibi olma kriteriyle ilan açmanın "KİŞİYE ÖZEL BİR İLAN" olması dışında amacı ne olabilir?

Üstelik Ankara gibi Halkla İlişkiler başta olmak üzere İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren çok sayıda üniversitenin bulunduğu bir şehirde, ön lisans düzeyinde ders verecek bir personel için alan mezunlarının önü kesilerek, farklı bölüm mezunlarına başvuru hakkı tanınması doğru değildir.

Bu kapsamda; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım programına alana hakim mezunların müracaatlarının önünü açmak için ilanı iptal etmesi veya güncellemesini talep ediyoruz
Memurlar.Net - Özel

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