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112 Acil çalışanı trafik kazasında ağır yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım (28), ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı
17 Temmuz 2018 14:14
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112 Acil çalışanı trafik kazasında ağır yaralandı

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Hopa'da Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İlçede 112 Acil Sağlık çalışanı Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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