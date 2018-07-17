Kastamonu'daki 'ByLock' davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle dava açılan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Selda Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Yıldız, yaptığı savunmada, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Üniversitede okuduğu ilk yıllarda devlet yurdunda kaldığını belirten Yıldız, "Son sınıfta arkadaşlarımla eve çıktım. Bu ev kesinlikle örgüt evi değildi." dedi.

Ailesinin hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Yıldız, "Yılın belirli dönemlerinde de toplu halde hayvanları satarlar. Bank Asya'ya yatırdığımız para da bu paraydı. Bir yıl boyunca bu parayla geçiniyoruz. Örgüt çağrısıyla yapılan bir işlem değil. Faizsiz diye tercih ettiğimiz bir bankaydı. Bankanın örgütle bağını anlayınca hemen çektim." diye konuştu.

ByLock kullanmadığını savunan Yıldız, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Selda Yıldız'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.