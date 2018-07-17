1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı
17 Temmuz 2018 14:26
Yazdır
Savcıdan, 'Öldürme niyetim yoktu' diyen sanığa: Burcu'yu infaz ettin

Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Özgür Okumuş, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavisi yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür Okumuş hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür Okumuş, eşini planlı şekilde öldürmek istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. Okumuş, eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti alem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi.

Bunun üzerine söz alan Özgür Okumuş da, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" karşılığını verdi.

'BURCU'YU İNFAZ ETTİN'

"Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin öldürmek değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi.

Sanık Özgür Okumuş, savcının sözlerine karşılık, aldatıldığını öğrendiğimde evliliğe nokta koymak için Burcu'yu kahvaltıya davet ettiğini söyledi. "Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ereğli'ye oğlumun yanına dönecektim. Burcu'ya kıyamazdım" diye devam eden Okumuş, "Ortada plan yoktu. Niyetim önce kahvaltı yapıp, sonra konuşmaktı. Burcu telefonu istedi. 'Neden?' dedim. 'Birinden haber bekliyorum, buradan sonra onun yanına gideceğim' dedi. Aklım sevgilisine gitti. Sinirlendim. Israr edince, 'Sevgilinin yanına mı gideceksin?' dedim. Güldü, hatta kahkaha attı" dedi.

Daha sonra sinirlerine hakim olamayarak mutfağa yürüdüğünü anlatan sanık Özgür Okumuş şunları söyledi:

"Çekmeceyi açtım, bıçağı aldım. Burcu'yu korkutacaktım. Burcu, beni dalgaya almıştı. Ciddiyetsizdi. Mahcubiyeti yoktu, olsaydı bugün burada olmazdık. Burcu okusun diye her şeyimi bırakıp Kıbrıs'a geldim. 76 kilo geldim, 58 kaldım. Okul taksitlerini ödemek için inşatta da çalıştım. Sigarasız kaldım, sigarasız bırakmadım. Kirayı ödeyecek paramız yoktu. O arkadaşlarıyla kaldı, ben de lojmana taşındım. Bunca şeyin üstüne olanlar beni yıktı. Yaşadıklarım zincirleme reaksiyondu. Fotoğraf, mesajlar, değer mi dedim kendi kendime ve Burcu'ya, 'Bitti. Beni aldattın, ben gidiyorum' dedim. O, 'Nereye gideceksin?' dedi. Sevgilisiyle birlikte olan fotoğrafını gösterdim. 'Gav.. mıyım lan ben' dedim. Öylesin deyince canını yakmak istedim. Sağ elimde bıçak vardı, sol elimle ona tokat attım. Kendini aşağıya doğru bıraktı. Sonra Burcu benden 1-2 metre açıldıktan sonra küfretmeye başladı. Gökhan beni tutmuş, farkında değilim. Yüzümün yandığını hissettim. Kontrolü tamamen kaybettim, Burcu neyin üzerine koştu, hiç hafızamda yok. Durağın arkasında bıçaklamışım. Kaç bıçak darbesi bilmiyorum. Kendimi kaybettim, çıldırdım. Burcu'yu öldürmek aklımdan geçmezdi. Burcu'ya kıyamazdım. O kelimesinden sonra aklımı kaybettim. Cinnet geçirdim. O eylemi gerçekleştiren Özgür, Özgür değildi. Vazgeçmek için keşke bir anım olsaydı. Vazgeçerdim. Asla yapmazdım. Sonrasında bıçağı kendime vurdum, çıkardım. Kendime geldiğimde çıplaktım."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,159 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayıp minik Evrim'i 'Kurtlar' arıyor
17 Temmuz 2018 18:45		 Muğla ve İzmir'de yangın paniği
17 Temmuz 2018 18:43
Kedicikler poligonda silah eğitimi almış
17 Temmuz 2018 17:08		 Adana'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
17 Temmuz 2018 16:54
Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
17 Temmuz 2018 16:50		 Kendini eve kilitleyip, evi ateşe verdi!
17 Temmuz 2018 16:22
3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
17 Temmuz 2018 16:20		 Van'da bir evde 119 kaçak göçmen yakalandı
17 Temmuz 2018 16:11
Samsun'da 96 öğrenci hastanelik oldu
17 Temmuz 2018 16:08		 Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi
17 Temmuz 2018 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 1
wells fargo 1
aziz kocaoğlu 4
daltonlar 1
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
Kemal varol 2
ala gözlerini sevdiğim dilber 5
ticaret bakanlığı logosu 1
instagram fenomeni olmak için oxford'u bırakan kız 4
soul kitchen 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam