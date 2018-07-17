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Akar'dan TSK'ya veda mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'ya veda mesajında "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." dedi
17 Temmuz 2018 14:29
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Akar'dan TSK'ya veda mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'ya veda mesajı yayınladı.

TSK'daki görev hayatına 1972'de teğmen olarak başladığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum."
Anadolu Ajansı
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