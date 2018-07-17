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Akar'dan TSK'ya veda mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'ya veda mesajında "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'ya veda mesajı yayınladı.
TSK'daki görev hayatına 1972'de teğmen olarak başladığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:
"Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum."
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