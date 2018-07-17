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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu.
2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu çerçevesinde sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar için sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma işlemleri başlamıştır.
2018 Yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu için TIKLAYINIZ
Adayların memurlar.net formundaki değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
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