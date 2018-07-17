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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu.
17 Temmuz 2018 14:40
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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu.

2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu çerçevesinde sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar için sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma işlemleri başlamıştır.

2018 Yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu için TIKLAYINIZ

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