1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YSK, seçim görevli ücretlerini 14 Aralık'a kadar ödeyecek

Görev yapan tüm personele 88 lira ila 306 lira arası ücret, kısa süre içerisinde başlayarak YSK tarafından yapılan sözleşme ile 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenecek
17 Temmuz 2018 14:50
Yazdır
YSK, seçim görevli ücretlerini 14 Aralık'a kadar ödeyecek

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.dönem Milletvekilliği seçiminde binlerce sandık görevlisi görev aldı.

Görev yapan tüm personele 88 lira ila 306 lira arası ücret, kısa süre içerisinde başlayarak YSK tarafından yapılan sözleşme ile 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenecek.

Sandık kurullarında başkan ve üyeler, siyasi parti temsilcileri, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il ve ilçe seçim kurullarında görev yapan görevliler de yevmiye üzerinden ücret alacak.

Sandık kurulunda görev alan sandık kurulu başkanı ve görevlilerinden verilen eğitime katılanlar 2 ve 3 gün üzerinden ücret alacak.

24 Haziran Seçim günü 81 ilde 264 bin 526 Polis görev yaptı.

16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği Halk Oylaması sebebiyle Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik personelleri ve Güvenlik Korucularına İçişleri Bakanı oluruyla, taltif komisyonu tarafından 160 lira ödüllendirme yapılmıştı.

Seçim sürecinde sürekli 12/12 çalışma sistemiyle görev yapan ve 24 Haziran 2018 günü seçim güvenliğini 24 saat istirahatsiz çalışarak sağlayan 264 bin 526 Polis bu özverili çalışmanın karşılığını yetkililerden talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,644 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedelli askerlikte, hangi doğum tarihi esas alınacak?
17 Temmuz 2018 16:10		 Sağlık Bakanlığı, tabipler için PDC'leri yayımladı
17 Temmuz 2018 15:58
Başasistanlık sınavında YÖKDİL düzenlemesi
17 Temmuz 2018 15:03		 Hayvanlara kötü muamele işten çıkarılma sebebi oldu
17 Temmuz 2018 13:09
TRT'de büyük değişim başladı
17 Temmuz 2018 12:57		 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
17 Temmuz 2018 12:37
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
17 Temmuz 2018 11:47		 Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
17 Temmuz 2018 11:20
POMEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2018 09:46		 Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama
17 Temmuz 2018 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soul kitchen 1
Nuit 3
keanu reeves 3
wells fargo 1
Başkanlık sistemi kan dökülmeden gelmez 1
iyi niyetin suistimal edilmesi 1
işsizliğin tek haneli rakamlara inmesi 1
Emüşük 2
bir incecik duman tüter bacadan 2
arı sokması 5
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam