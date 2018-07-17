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YSK, seçim görevli ücretlerini 14 Aralık'a kadar ödeyecek
Görev yapan tüm personele 88 lira ila 306 lira arası ücret, kısa süre içerisinde başlayarak YSK tarafından yapılan sözleşme ile 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenecek
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.dönem Milletvekilliği seçiminde binlerce sandık görevlisi görev aldı.
Görev yapan tüm personele 88 lira ila 306 lira arası ücret, kısa süre içerisinde başlayarak YSK tarafından yapılan sözleşme ile 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenecek.
Sandık kurullarında başkan ve üyeler, siyasi parti temsilcileri, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il ve ilçe seçim kurullarında görev yapan görevliler de yevmiye üzerinden ücret alacak.
Sandık kurulunda görev alan sandık kurulu başkanı ve görevlilerinden verilen eğitime katılanlar 2 ve 3 gün üzerinden ücret alacak.
24 Haziran Seçim günü 81 ilde 264 bin 526 Polis görev yaptı.
16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği Halk Oylaması sebebiyle Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik personelleri ve Güvenlik Korucularına İçişleri Bakanı oluruyla, taltif komisyonu tarafından 160 lira ödüllendirme yapılmıştı.
Seçim sürecinde sürekli 12/12 çalışma sistemiyle görev yapan ve 24 Haziran 2018 günü seçim güvenliğini 24 saat istirahatsiz çalışarak sağlayan 264 bin 526 Polis bu özverili çalışmanın karşılığını yetkililerden talep ediyor.
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