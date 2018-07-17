Kılıçdaroğlu: İki 15 Temmuz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hakimin hukukun üstünlüğüne göre karar vermesi lazım. Sayın Berberoğlu'nun içeride kaldığı her dakika bir hukuksuzluk örneğidir.

Yargıya sesleniyorum, beklemeden gereğini yapın. Eren Erdem eski milletvekilimiz... Milletvekiliyken hakkında soruşturma açılmıştı. 29 Haziran'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Davası hangi gerekçe ile öne alındı.

Dokunulmazlığı kalktıktan sonra 39 kez yurtdışıan gidip geldi. Kaçsa o zaman kaçardı. Kaçabilir gerekçesiyle tutukluyorlar. Eren Erdem'in yazdığı kitapların tamamı FETÖ terör örgütünün Türkiye için ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaktır. Bu Türkiye'de yargının hangi noktaya geldiğini gösteriyor.

Sanıyorlar ki baskı kurdukça Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayacağım.

Her ortamda ve her yerde hakkı hukuku ve adaleti savunacağım. Dava benim şahsi davam değil, tüyü bitmemiş yetimin davasıdır. Adalet istiyoruz. Cübbeni çıkaracaksın geleceksin buraya sana nasıl ders verilir ben sana göstereceğim.

AYM kimdir diyen hakimi Yargıtay'a atadılar. Yargıtay için yüz karasıdır. Yarın birisi çıkıp Yargıtay kararını uygulamıyorum derse ne olacak? Hukuksuzluğu hukuk kültürü diye bize yutturmaya çalışıyorlar.

Tren kazası için bir heyet gönderdik. Bir rapor hazırladılar, yarın bu raporu kazanın olduğu yerde paylaşacağız. Ulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı aşırı yağış nedeniyle olduğunu söyledi. Menfez ile ray arasındaki açıklık aşırı yağış nedeniyle değil toprağın yeteri kadar baskılanmamasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki süreçte konuyu TBMM'ye getireceğiz.

"O KARİKATÜRÜ TWİTTER HESABIMDAN YAYINLAYACAĞIM"

ODTÜ'lüler 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor. Karikatürist yargılanmış beraat etmiş. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın. Ben bugün bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlayacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma bakalım ne yapacaksın.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılını andık. Bir mesaj yayımladık. '15 Temmuz halkın destanıdır' dedik. Bazı çevreler eleştirdi, daha düne kadar kontrollü darbe diyordu dediler. Bilal'e anlatır gibi anlatayım. İki 15 Temmuz var; bir halkın 15 Temmuz'u iki sarayın 15 Temmuz'u. Halk, parlamento direnme hakkını kullandı. Başta CHP'li milletvekilleri olmak üzere bomba altında sabaha kadar görevlerini yaptılar.

Gazi Meclis'in şanına uygun olarak mücadele ettiler bu halkın 15 Temmuzudur. Bu direnme hakkını kullanan halkın 15 Temmuzudur.

Sarayın 15 Temmuzu halkın direnerek elde ettiğini kendi çıkarları için kullanmıştır. Bir sivil darbe yapmıştır. İki konuyu çok iyi halka anlatmamız lazım. Hİç kimse unutmasın, halkın 15 Temmuzu sarayın 15 Temmuzu...

ADİL ÖKSÜZ'Ü BENDEN İYİ TANIYORLAR"

Darbenin olacağı biliniyordu. Aksini söyleyen bir kişi bile yok. Önlenmedi darbe, önlenebilirdi. Sonuçlarından yararlanıldı.

Adil Öksüz adını pek çok yerde en çok ben dile getirdim. Kim bu Adil Öksüz? 15 Temmuz akşamı gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün FETÖ imamı olduğu 2008'den beri biliniyor.

Defalarca ABD'ye gitmiş. Neden gider bir üniversite hocası. Kimsenin dikkatini çekmiyor mu? MİT Adil Öksüz'ü bilmiyordum o gece öğrendim diyorsa o teşkilatı kapatmak lazım. Adil Öksüz'ün kim olduğunu onlar benden iyi biliyor. Yakalanıyor herkes kelepçeli Adil Öksüz kelepçesiz. Ortalık toz duman bir başbakanlık müşaviri karakola gidip görüşüyor. Kim buna izin veriyor? Ne görüşüyorlar orada. Sarayın 15 Temmuzunun ne kadar karanlık olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Herkes gözaltına alınır o serbest bırakılır. Yine o gece bir polis emniyettekiarkadaşına telefon eder Adil Öksüz kim diye. FETÖ'nün imamı olduğu söylenince FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamıymışsın der herkesin içinde.

"ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, GELMEDİLER"

Araştırma komisyonu kuralım dedik, herkes öğrensin ayrıntılar. Çıkıp meydanlarda kutlama yapıyorsun. 250 şehidin kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Darbe komisyonuna gelmesi gereken 2 önemli kişi var. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı. Erdoğan talimat veriyor sakın gitmeyin diye. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, o karanlık gecenin bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak için biz mücadele ettik. Engelleyen Erdoğan'dır. Neden TBMM'de bilgi vermelerini engelledin?