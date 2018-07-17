'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı eteklerinde doğal akvaryum

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, su altı güzellikleriyle
de büyülüyor.
Yüksekliği dolayısıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen
Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu ve Bulakbaşı suları, bulundukları bölgeye
can verirken, su altında ise birbirinden güzel flora ve faunayı barındırıyor.
Ağrı Dağı'nın zirvesindeki karların erimesiyle biriken suların beslediği bölge,
onlarca su altı bitkisi ile balık, kemirgen, sürüngen ve yumuşakçalarla adeta
doğal bir akvaryumu andırıyor.
Amatör dalgıçların ve su altı meraklılarının ilgisini çeken alan, her geçen
gün yayılan ünüyle farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.
"BÖLGE BİRÇOK DOĞAL GÜZELLİĞİ BARINDIRIYOR"
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada,
Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Doğu Anadolu bölgesi için önemli değerlerden biri
olduğunu söyledi.
Bulakbaşı ve Karasu sazlığının canlılar için önemli bir yaşam alanı olduğunu
belirten Türkoğlu, "Bu sulak alanlarda Ağrı Dağı ve Aras Nehri'nden gelen
alüvyal toprakların, verimli suların, planktonların oluşturduğu su altındaki
besin zenginliğinden zooplankton (sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen
yaratıklar) oluşmasıyla bunlarla beslenen balık ve diğer canlılara yaşama imkanı
sağlamaktadır" dedi.
Sulak alanın bulunduğu bölgenin de birçok doğal güzelliği barındırdığını aktaran
Türkoğlu, şunları anlattı:
"Bu haliyle adeta doğal bir akvaryum gibi görüntüler sergilemektedir. Özellikle
ıstakoz, sarı balık, caner balığı, sazan balığı dediğimiz türlerden balık türlerimiz
yaşamaktadır. Bunun dışında, özellikle Edirne ve Iğdır'da görülen su maymunu,
bayrak niteliğinde bir görünüm sağlamaktadır. Buradaki bu verimliliğin sonucunda
Ağrı Dağı ve Aras'tan gelen suların oluşturduğu alanda oldukça çeşitli kuş türlerimiz
de yaşamaktadır. Etrafında ise Ağrı Dağı'nın sunmuş olduğu güzellikleri görmekteyiz"
Milli parkın su altı meraklıları için tercih edilebilir, en iyi bölgelerden
olduğunun altını çizen Türkoğlu, şöyle devam etti:
"Buradaki sularımız derinliği 6 metreyi geçmeyen, derin olmayan, gelgitlerin
olmadığı, durgun sular niteliğinde olan bir sudur. Özellikle amatör dalgıçları
ve amatör belgesel yapımcılarını buraya davet ediyoruz. Su altı meraklılarına
Ağrı Dağı'nın oluşturduğu bu suların su altı güzelliklerinden faydalanmalarını
tavsiye ediyoruz"
"HERKESİ BU GÜZELLİKLERİ KEŞFETMEYE BEKLİYORUZ"
Bölgede faaliyet gösteren dalgıçlardan Coşkun Oluz da milli parkın birçok amatör
tarafından tercih edildiğini belirterek, ekip olarak amatör bir şekilde dalış
ve su altı görüntüleme faaliyetleri yaptıklarını ifade etti.
Geçmişte birçok amatör dalgıcın bu bölgede dalış yaptığını söyleyen Oluz, "Kaynak
sularından beslendiğinden ötürü temiz ve görüş açısı oldukça tatmin edici.
Su altında bulunan bitki ve hayvan türleri de ilgi çekici. Buranın en büyük
özelliği ise Ağrı Dağı gibi önemli bir dağda bulunması. Birçok kişi bu bölgeden
geçerken yeşilliği ve doğayı beğeniyor, biz ise su altındaki güzellikleri keşfediyoruz.
Merakı olan herkesi bu güzellikleri keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.