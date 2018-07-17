|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu haber 247 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI