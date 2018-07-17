İzmit Körfezi'nde yeni türler keşfedilecek

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) öncülüğünde gerçekleştirilen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi Projesi" kapsamında İzmit Körfezi'nin biyoçeşitlilik envanteri ve av gücünün ortaya çıkartılması amaçlanıyor.

İzmit'te düzenlenen proje tanıtım toplantında konuşan KAMADER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Uzturk, proje ile İzmit Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunu ortaya konacağını söyledi.

Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının amaçlandığını belirten Uzturk, KAMADER tarafından İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvurunun kabul edildiğini anlattı.

Uzturk, projenin başlangıç aşamasından itibaren gerçekleştirilecek çalışmalar sürecinde 2 ayrı çalıştay ve kapanış konferansının yapılacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Sonuç raporunun hazırlanması gibi iş ve işlemler gerçekleştirilecek ve hazırlanan rapor kitapçık haline getirilecek. Projede, bilimsel kuruluş tarafından İzmit Körfezi kıyı sularında balıkçılık yapan balıkçıların kullandıkları av araçlarının çeşitliliği ve bu av araçlarının teknik özellikleri ile balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının tespiti yapılacak. İzmit Körfez'inde balık ve omurgasız türleri tespit için akredite olmuş donanımlı bir araştırma gemisiyle algarna çekimleri de yapılacak."

"Balıkçılığın mevcut durumu ortaya konmuş olacak"

8 aylık sürede İzmit Körfezi kıyılarında 360 saat dalış yapılacağını belirten Uzturk, "Su altı yaşamını ve biyoçeşitliliğine dair bir çalışma yapılacaktır. Çalışma kapsamında evvelce İzmit Körfez'inde yaşamış ama daha sonraları görülmemiş veya hiç kayıt altına alınmamış türlerin keşfi sağlanacaktır. Proje ile İzmit Körfezi'nin balıkçılığının mevcut durumu ortaya konmuş olacak. Sürdürülebilir balıkçılık için öneri ve çözümler geliştirilebilecektir. Ayrıca su altı yaşamı hakkında güncel veriler elde edilecek ve geçmişte yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2019'da tamamlanacak projeye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği de destek veriyor.

İbrahim Aktaş