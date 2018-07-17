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Karabük'te FETÖ'den gözaltına alınan eski öğretmen ve eşi adliyede
Örgütün ildeki emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen ve Manisa'da gözaltına alınan eski öğretmen ile eşi adliyeye sevk edildi
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski öğretmen çift, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler Z.A. ve G.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin, Manisa'nın Salihli ilçesinde olduğunu tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Bu arada şüpheli çiftin, FETÖ/PDY ile iltisaklı okullarda öğretmenlik yaptıkları ve haklarındaki soruşturma kapsamında lisanslarının iptal edildiği, şüpheli Z.A'nın ise örgütün ildeki emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"ndan olduğu öğrenildi.
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