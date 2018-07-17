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2 milyonu aşkın kadına tarım eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Tanıtım Daire Başkanı Sürur Kır: 2003 yılından bugüne kadar kırsalda farklı tarımsal konulardaki 197 bin faaliyette 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verildi
17 Temmuz 2018 15:12
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2 milyonu aşkın kadına tarım eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Tanıtım Daire Başkanı Sürur Kır, "2003 yılından bugüne kadar kırsalda farklı tarımsal konulardaki 197 bin faaliyette 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verildi." dedi.

Bakanlıkça 4 ilde yürütülen "Tarımda Kadınlar Girişimciliğin Güçlendirilmesi" programı kapsamında Mardin'de bölgesel sertifika dağıtımı ve proje pazarı açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Bir otelde düzenlenen törende, Mardin, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim gören ve proje hazırlayan 290 kadından projesi değerlendirmeye giren 40 kadına sertifika ve çeşitli ödüller verildi.

Kadınların törene çocuklarıyla gelmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

- "Kadın elinin değdiği her yerde hem yenilik hem de sürdürülebilirlik var"

Törende konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, üretimde sürdürülebilirliğin ve kadınların da bu noktada eğitimli olmasının önemine değindi.

Bakanlığın bu noktada güzel projelere imza attığına işaret eden Yaman, "Alaylı olan ve üreten kadın çiftçilerimizin artık eğitimli üreten hale gelmesi için önemli bir proje yürütüldü. Kadının elinin değdiği her yerde hem yenilik hem de sürdürülebilirlik var." diye konuştu.

Yaman, bu proje tamamlandığında Bakanlığın ne kadar önemli bir çalışma yürüttüğünün daha iyi görüleceğini aktardı.

- "2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verilmiştir"

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Tanıtım Daire Başkanı Kır da kadınlara kırsalda eğitim hizmeti verilmesi ve onların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kır, Bakanlık tarafından 81 ilde kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik ekonomik yönden güçlendirici ve sosyal yönden geliştirici eğitim hizmetleri verildiğine işaret ederek, "Yürütülen bu çalışmalar fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimcinin ve istihdamın kalkınması esasına dayanmaktadır. 2003 yılından bugüne kadar kırsalda farklı tarımsal konularda 197 bin faaliyette 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verildi." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın 2015 yılından itibaren "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirmesi" programını başlattığını anlatan Kır, program ile kadınlara KOSGEB-İşKur iş birliğiyle girişimcilik eğitimlerinin verildiğini, projeler hazırlanmasının sağlandığını belirtti.

"Son 3 yılda 34 ilde 2 bin 151 kadın çiftçi eğitim alarak sertifika sahibi olmuş ve proje hazırlanmıştır." diyen Kır, 2019 yılı itibarıyla 81 ilde programın tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Kır, bugün 4 ilde toplam 290 kadın çiftçinin eğitim alarak sertifika almaya hak kazandığını aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Önen, bu tarz eğitim projelerinin yaygınlaştırılmasının, kırsal kesimde tarım ve hayvancılığın her alanında rol alan kadınların yaptığı işlerle ilgili fikirlerinin projeye dönüşmesine, işlerini daha profesyonelce yapmalarına, böylelikle tarımsal üretimde verim ve kalite artışının artmasına vesile olacağına inandığını söyledi.

Sertifika alan kadınlardan Sibel Daş, kadınların hayatın her alanında birikimlerini ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, kırsal alanda da kadın girişimciliğine önem verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Törende daha sonra kadınlara sertifika, dereceye girenlere de plaket verildi. Törenin ardından projelerin tanıtıldığı, "Proje Pazarı"nın açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı
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