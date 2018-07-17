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Adaylar, öğretmenlik tercih başvurularını değerlendiriyor
Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında tercih başvurularını bugün almaya başladı.
Tercih başvuruları 20 Temmuz'da sona erecek.
Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında toplam 60 bin kişiden tercih alınacak.
Tercih yapacak adaylar, memurlar.net formunda tercihleri değerlendiriyor.
Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
2018 Yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu için TIKLAYINIZ
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