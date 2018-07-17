1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda mahrem yapılanmadan 19 kişi yakalandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
17 Temmuz 2018 15:16
Yazdır
Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda mahrem yapılanmadan 19 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aramasıyla tespit edilen 15'i muvazzaf 19 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,085 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz'a ait yeni ses kaydı çıktı
17 Temmuz 2018 18:35		 Eski büyükelçi Balık, FETÖ davasından adli kontrolle tahliye edildi
17 Temmuz 2018 18:22
Donanma'daki eylemlere ilişkin 51 ağırlaştırılmış müebbet talebi
17 Temmuz 2018 17:56		 Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
17 Temmuz 2018 17:43
FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı
17 Temmuz 2018 17:33		 Sivas'ta FETÖ'den yargılanan 25 sanığı hapis
17 Temmuz 2018 16:39
Karadeniz'de terör avı, kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı
17 Temmuz 2018 16:04		 Çorum'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
17 Temmuz 2018 15:43
Suikast timi hükümlüsüne 'hero tişörtü' davası
17 Temmuz 2018 15:14		 Karabük'te FETÖ'den gözaltına alınan eski öğretmen ve eşi adliyede
17 Temmuz 2018 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 4
mübalağa 3
yankı erel 2
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 4
iyi niyetin suistimal edilmesi 1
Yengil 1
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
medyum 2
novak djokoviç 1
eski arabasını gören kişinin duygulanması 4
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam