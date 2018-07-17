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Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda mahrem yapılanmadan 19 kişi yakalandı
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aramasıyla tespit edilen 15'i muvazzaf 19 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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