Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi

İADE EDİLEN BAZI TSK VE EMNİYET PERSONELİ, ARAŞTIRMA MERKEZİNE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK TBMM'ye sevk edilen Kanun Teklifine göre, OHAL Komisyonu iade kararı almış olsa veya mahkeme lehine karar vermiş olsa da, Bakanlığın uygun görmediği askeri ve emniyet personeli, eski görevine değil kurulacak bir araştırma merkezine görevlendirilecek