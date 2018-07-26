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Memura 8 yıla bir kademe için iki soru

657 sayılı DMK'ya göre 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan devlet memurlarına bir kademe verilmesine dair hükme dair iki soru cevap
26 Temmuz 2018 10:33
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Memura 8 yıla bir kademe için iki soru

657 sayılı DMK ya göre 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan Devlet Memurlarına bir kademe verilmekte iken 6111 sayılı yasa ile 2011 yılında yapılan değişiklik gereği sicil notu uygulaması kaldırılmış ve 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan devlet memurlarına bir kademe verilmesi hükmü getirilmiştir.

Hüküm aynen şöyledir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

Bu hükme göre yapılacak işlemlerle ilgili gelen iki soruyu Devlet Personel Başkanlığının (DPB) görüşleri doğrultusunda cevaplayalım.

Soru 1: Adaylıkta geçen süre 8 yıllık sürenin hesabında değerlendirilir mi?

DPB'nin bu konudaki görüşünde;

"aday memurların kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun diğer hükümlerine tabi oldukları hususu göz önünde bulundurulduğunda, 6111 sayılı Kanunla değiştirilen ve bu Kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi olan 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında aday memurluk dahil Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir."

İfadeleri yer aldığından 8 yıllık sürenin hesabında adaylıkta geçen süre de değerlendirmeye katılacaktır.

Soru 2: Aylıksız İzinde geçen süreler 8 yıl hesabında değerlendirilir mi?

DPB'nin bu konudaki görüş yazısı ise;

"657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm altına alındığından, söz konusu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir."

İfadeleri yer almaktadır. Yani aylıksız izinde geçen süreler fiilen görev yapılan süre olmadığından 8 yıla bir kademe alınabilmesi için 8 yıl hesabı yapılırken aylıksız izinde geçen süre kadar daha çalışılmış olması gerekir. Yani 6 ay aylıksız izne ayrılan bir memur kademeyi 8,5 yılda alacaktır.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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