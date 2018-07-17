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İkinci millet bahçesi Nakkaştepe'ye

Yeni havalimanın 29 Ekim'de hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı arazisi Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek. İstanbul'un ikinci millet bahçesi ise Nakkaştepe'ye yapılıyor...
17 Temmuz 2018 15:54
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İkinci millet bahçesi Nakkaştepe'ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının 29 Ekim'de hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklamıştı. 11.7 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi projesinde havaalanı pistleri yürüyüş parkurları olarak düzenlenecek.

Havaalanındaki bazı binalar kongre alanı, müze, sergi salonları için korunacak, parkın tam ortasına da büyük bir gölet yapılacak. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktivitelerin yapılacağı bölümler de olacak.


'YENİ YAPILAŞMA YOK'

İstanbul'un ikinci Millet Bahçesi ise Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaştepe'ye yapılıyor.

Eylül ayında hizmete girmesi planlanan Millet Bahçesi'nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanları yer alıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 50 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi'ni şöyle anlattı: "Anadolu Yakası'nın Millet Bahçesi'ni İstanbul'un manzara balkonunda yapıyoruz. Vakıflar'dan kiraladığımız araziyi Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Mevcut, metruk haldeki spor salonunu yenilemek suretiyle, hiçbir yeni yapılaşmaya gitmeden vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."
Habertürk
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