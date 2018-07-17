|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sağlık Bakanlığı, tabipler için PDC'leri yayımladı
Sağlık Bakanlığı, tabipler için Personel Dağılım Cetvellerini yayımladı
Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerindeki Tabip ve Uzman Tabip unvanları için Personel Dağılım Cetveli Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayınlandı.
Tablo için TIKLAYINIZ
Bu haber 1,030 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI