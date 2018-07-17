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Karadeniz'de terör avı, kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı

Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü PKK mensubu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor
17 Temmuz 2018 16:04
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Karadeniz'de terör avı, kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.

Operasyonlar kapsamında önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekat birlikleri tarafından kıskaca alınan terörist grupta yer alan kırmızı listede aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan sözde grup lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken, teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Gümüşhane, Giresun ve Trabzon üçgeninde teröristleri etkisiz hale getirmek için yürütülen operasyonlarda, PKK'lı Mehmet Yakışır ve Levent Dayan'ın öldürülmesiyle örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu' büyük darbe alırken, sayıları 6 olduğu saptanan teröristlerden geri kalanlarının da etkisiz hale getirilmesi için bölge güvenlik güçlerince ablukaya alındı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin yeşil kategorisinde yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de aralarında bulunduğu terörist grubun izini sürmeye başladı.

KAN İZLERİNDEN TAKİP

?Bölgede 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışma sonrası kaçan teröristlerin takibi sürerken, zorlu doğa şartlarında araziyi didik didik arayan ekipler de ilçe kırsalında kan izlerine rastladı. Ekipler, operasyonlarını kan izlerinin bulunduğu alan ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yaralı teröristlere ait olduğu tahmin edilen kan izleri üzerine harekete geçen JÖAK timleri, sisin de etkili olduğu bölgede takibini sürdürmeye başladı.

Kırsaldaki arama- tarama faaliyetlerine jandarmanın en seçkin birliğinden oluşan Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin de katılması bekleniyor.

Güvenlik güçleri, elebaşlarının yakalanması ve erzak sıkıntısı nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan teröristleri, en kısa sürede etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.
Doğan Haber Ajansı
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