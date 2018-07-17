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Van'da bir evde 119 kaçak göçmen yakalandı
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 119 kaçak göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 119 göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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