Emniyetin 'hassas burunları' eğitimde

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen "hassas burunlu dedektör köpekler", terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük destek veriyor.

Buca Kaynaklar'da bulunan merkezde köpeklere ve idarecilerine yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 13 bin metrekare alana kurulu ve köpek kulübelerinin olduğu merkezde 10 Narkotik, 10 Çevik Kuvvete bağlı asayiş devriye köpeği ile birer ceset arama, iz takip ve gösteri köpeği bulunuyor.

Hava şartlarına göre formda kalmaları için köpekler her gün idarecileriyle araç arama, pentatlon ve arama kurtarma gibi çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.

Uyuşturucuyu buldu, kapkaççıyı yakaladı

Merkezde görevli narkotik dedektör köpek ile senaryo gereği durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Dedektör köpek, araca gizlenen uyuşturucu maddeyi kısa sürede bularak tepki verdi.

Pentatlonda ise senaryo gereği kapkaç yapan bir kişi köpek tarafından kısa sürede yakalandı.

İzmir Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli köpek eğitmeni Barış Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpekleri doğduktan iki hafta sonra seçmeye başladıklarını, burnunu en iyi kullananları tercih ettiklerini belirtti.

Dönmez, "Eğitime alınan köpekler 3, 6 ve 9 aylık olduklarında hava, kara ve deniz yolu gibi alanlarda her türlü eğitimden geçiriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler merkezi Ankara'da bulunan KEM Şubesi'ne ve oradan da sertifikalarını alarak görev yapmak üzere değişik illere gönderiliyor." dedi.

"Eğitimlerde her türlü uyuşturucu maddeyi kullanıyoruz"

Hava şartlarına göre her gün eğitim yapmaya çalıştıklarını aktaran Dönmez, "Eğitimin aslında bir süresi yok. Uygun şartlarda en iyi şekilde eğitimlerimizi yapıyoruz ve köpeklerimizi en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Eğitimlerde suç teşkil eden ve yasak olan her türlü uyuşturucu maddeyi kullanıyoruz. Uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı her yönteme karşı olarak biz çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Şafak Yel