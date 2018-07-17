|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde oturdukları apartmanın 3'üncü kat balkonundan düşen Salih Mert (4), yaralandı
Olay, öğle saatlerinde, Gümüşova Kültür Mahallesi 308'inci Sokak'ta meydana geldi.
Apartmanda, oturdukları 3'üncü katın balkonunda çevreyi izleyen Salih Mert, bir anda dengesini kaybedip düştü.
Çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu haber 839 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI