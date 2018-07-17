|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
Milli Eğitim Bakanlığında ilk bakan yardımcısının belli olduğu iddia ediliyor
Milli Eğitim Bakanlığında ilk Bakan yardımcısının belli olduğu ve Bakan yardımcılığına İsrafil Kışla'nın atanacağı iddia ediliyor.
İSRAFİL KIŞLA KİMDİR?
10 Mart 1959'da Artvin Şavşat'ta doğdu. Baba adı Sultan Süleyman, anne adı Emine'dir.
Yönetici; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.
İlim Yayma Cemiyetinde Genel Müdürlük ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
24. Dönemde Artvin Milletvekili seçildi. Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısıdır.
İngilizce, Gürcüce ve Arapça bilen Kışla, evli ve 5 çocuk babasıdır.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 33,095 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI