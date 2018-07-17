MEB'ten 2018/1 ile atananlara duyuru

KPSS 2018/1 YERLEŞTİRMELERİNDE BAKANLIĞIMIZ MERKEZ TEŞKİLATI KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlık Merkez Teşkilatına yerleştirilen adayların; aşağıda istenen belgeleri eksiksiz hazırlayarak; 23.07.2018 - 27.07.2018 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığına (7. Kat C Blok) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeler;

1-Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli örneği, (Mezun olabilecek durumda iken sınav ve yerleştirmeye başvuru imkanı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 05.07.2018 tarihi itibariyle sınav başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olunması gerekmektedir.)

2-Lise diplomasının aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli örneği,

3-Varsa lisans, yüksek lisans, doktora diploması ve fotokopisi veya noter tasdikli örneği,

4-KPSS sonuç belgesi,

5-2 adet vesikalık fotoğraf,

6-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7-Özgeçmiş.

8-Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)

9-Avukatlık kadrosuna yerleşenler için; avukatlık ruhsatının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,

10-Atama Başvuru Formu, (Ek-1,formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

11-Mal bildirim beyannamesi (Ek-2, formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

12-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Ek-3, formun elektronik ortamda 4 (dört) nüsha doldurularak, fotoğraflı ve imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

13-Evrak teslim üst yazısı (Ek-4, elektronik ortamda doldurularak imzalanmış ve ilgili evraklar ilişikte sunulacak şekilde hazırlanacaktır.)

Ekler;

1-Atama Başvuru Formu

2-Mal bildirim beyannamesi

3-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 nüsha hazırlacanaktır.)

4-Evrak teslim üst yazısı