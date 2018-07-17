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PTT, eski mevzuata göre sınav yapacak

PTT A.Ş. yayımladığı duyuruda, personel alım sınavı sürecinin aksamaması için, sınavda eski mevzuatın esas alınacağını duyurdu
17 Temmuz 2018 16:28
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PTT, eski mevzuata göre sınav yapacak

2018/1 PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV DUYURUSU (17.07.2018)

Şirketimiz, ülkemizin her bölgesinde en küçük yerleşim birimine kadar hizmet sunmakta olup temel hizmet alanı posta kabul, ayrım ve dağıtım işi olmakla beraber, bankacılık ve kargo hizmetlerini de sunmaktadır. Ayrıca, 29.02.2016 tarihli ve 29639 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğine göre Şirketimiz evrensel posta hizmeti yükümlüsüdür. Söz konusu yönetmelikle belirlenen kriterler çerçevesinde posta hizmetlerinin sunumu yapılmaktadır.

Bu nedenle Şirketimizce sunulan hizmet çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması personel ihtiyacını da arttırdığından 2018/1 personel alımı yazılı sınavının planlanan tarihte yapılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde yaşanan yoğun mevzuat değişikliğinden 2018/1 personel alımı yazılı sınav sürecinin olumsuz etkilenmemesi ve adayların mağdur olmaması adına 2018/1 personel alım ilanının yayımlandığı 04.05.2018 tarihine kadar yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yazılı sınav soruları hazırlanacaktır.

Ayrıca, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2018/1 personel alımı yazılı sınavının 17 farklı il merkezinde yapılması planlanmıştır. Ancak sınav organizasyonunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Van ilinde yazılı sınav yapılamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur...
Memurlar.Net - Özel

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