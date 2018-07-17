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TSK'nın yeni komuta kademesinden ilk ziyaret Hulusi Akar'a

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptı
17 Temmuz 2018 16:37
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TSK'nın yeni komuta kademesinden ilk ziyaret Hulusi Akar'a

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde kuvvet komutanlarıyla ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında karşıladı.

Komutanların Bakanlık anı defterini imzalamalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra TSK'nın yeni komuta kademesini kabul etti.

Anadolu Ajansı
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