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Sivas'ta FETÖ'den yargılanan 25 sanığı hapis

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 25 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi
17 Temmuz 2018 16:39
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Sivas'ta FETÖ'den yargılanan 25 sanığı hapis

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 28 eski öğretmenden 25'i, 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açılan 4'ü tutuklu 28 sanık ve avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanıkların bazılarının, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamalarından beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Mustafa Şal'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Turan'a 8 yıl 1 ay, Şinasi Yüce'ye 7 yıl 6 ay, İsmail Hakkı Akın'a 7 yıl 15 ay, Ercan Ağıllı, Mehmet Altınova, Neşe Kelleci ve Melek Kılıç'a 6 yıl 10'ar ay, Bekir Türkmenoğlu, Cevahir Karateke, Emine Yiğit, Çetin Kılıç, Fadime Arslan, Fatma Oruç, İsmail Yalçın, Rıza Doğan ve Şule Nurdan Erkuş'a 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan İbrahim Yıldırım, Mustafa Boyraz, Semra Polat, Sümeyra Mete ve Şükrü Erol'a 2 yıl 3'er ay, Süleyman Demir ve Tuğba Arslantaş'a 1 yıl 8'er ay, Fazilet Budak'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ö.A'nın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, F.G. ve S.E'nin beraatine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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