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Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul Şişli'de bir cep telefonu bayisine giden silahlı kişi, işyeri sahibini silahla vurarak yaraladı
İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak'ta saat 12.30 sıralarında iddiaya göre, otomobil ile cep telefonu dükkanına giden iki kişiden biri dükkan önünde beklerken diğeri de dükkan sahibi Nur Mehmet Munar ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eli silahlı kişi Munar'a ateş etti. Munar, bacağına ve göğüs kısmına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ise geldiği araçla kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan çevredeki esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Munar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Aynı sokakta esnaflık yapan Battal Akyüz "İçeri geldiler arkadaşımızı vurdular ve gittiler. Ayağından ve göğsünden yaralanmıştı. Silah seslerini duyarak olay yerine geldik. Dükkan sahibi arkadaşımız vurulmuştu. Vuranlar kaçmış kim olduklarını bilmiyoruz" dedi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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