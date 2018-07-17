|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Adana Seyhan'da bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir inşaatın iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İskele parçalarının altında kalan işçiler Ali Bilen ve Mehmet Nuri Bilen, Can-Kur ekibince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.
Bu haber 571 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI