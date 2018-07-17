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İnce: Uzun soluklu maratona hazırlanma zamanı

Muharrem İnce'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 31 oy aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında "'Önümüzden yürü' derlerse yürürüm" sözlerinin ardından olağanüstü kurultay için partili muhaliflerin hazırlıkları sürüyor. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır" mesajı verdi
17 Temmuz 2018 17:04
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İnce: Uzun soluklu maratona hazırlanma zamanı

CHP'de "değişim" isteyen parti içi muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmaları sürüyor.

İlk günde imza sayısının 300'ü geçtiği belirtilirken CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi.

İnce, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu.

Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır." dedi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 31 oy alan İnce, seçimin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında "Bana 'Önümüzden yürü' derlerse yürürüm" demişti. Parti içinden yükselen "değişim" seslerinin ardından olağanüstü kurultay için harekete geçildi. Olağanüstü kurultayın yapılabilmesi 634 delegenin imzası gerekiyor.

Anadolu Ajansı
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